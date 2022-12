DJ MARKET TALK: Bancos centrais ainda têm trabalho pela frente contra a inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais fizeram progressos no controlo da inflação, mas ainda há trabalho por fazer, disse Orla Garvey, gestora de portefólio de ativos de rendimento fixo da Federated Hermes, numa nota de research. "Embora tenha havido progresso na inflação e provavelmente tenhamos visto o pico, a maior parte dos ganhos veio da deflação dos preços dos bens, enquanto os serviços continuaram a crescer"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.