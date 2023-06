DJ MARKET TALK: Bancos centrais ainda vão divergir mais

(DJ Bolsa)-- Ainda há volatilidade a caminho na política monetária, mesmo quando a Reserva Federal dos EUA parece estar a chegar ao fim do período de subida dos juros, disseram economistas do BNP Paribas num relatório, apontando para vários tons hawkish entre os principais bancos centrais. "Embora a Fed possa estar a chegar ao fim do ciclo, as últimas duas semanas demonstraram que a incerteza da política monetária ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.