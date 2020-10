DJ MARKET TALK: Bancos centrais continuam presos à política acomodatícia - Pimco

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais continuam presos às políticas monetárias, uma vez que as taxas de juro se devem manter nos níveis atuais ou mesmo inferiores, disse Joachim Fels, consultor económico global da Pimco, num webinar. "Achamos que vão continuar presos neste cenário por muitos anos", diz. Os bancos centrais estão presos ao massivo alívio quantitativo, tendo em conta que continuam a adquirir obrigaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone