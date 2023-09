DJ MARKET TALK: Bancos centrais devem admitir erros para recuperar confiança

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais devem fazer um melhor trabalho para admitir os seus erros e explicar a incerteza que enfrentam e a dificuldade de criar política monetária no atual clima económico, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, num discurso. "Neste momento, é importante que reconheçamos que, como outros bancos centrais, subestimámos as dinâmicas de inflação e a sua persistência"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.