DJ MARKET TALK: Bancos centrais devem continuar a subir taxas agressivamente

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro por todo o mundo "parecem prestes a subir ainda mais acentuadamente do que prevíamos antes", refere a analista da Capital Economics Jennifer McKeown num relatório, em que prevê que a "taxa de política média entre as economias avançadas suba 365 pontos base desde a base até ao topo". McKeown refere que a inflação provou ser mais resiliente do que os bancos centrais esperavam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.