DJ MARKET TALK: Bancos centrais devem contrariar expectativas de cortes de taxas

(DJ Bolsa)- A Reserva Federal dos EUA, o Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu devem resistir às expectativas do mercado para cortes de taxas enquanto for possível num esforço para conter a inflação, refere o estratega da Pictet Wealth Management Frederik Ducrozet numa nota. Os bancos centrais devem manter as taxas elevadas por mais tempo até que estejam confiantes de que a inflação ficará abaixo do alvo de 2%,...