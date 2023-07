DJ MARKET TALK: Bancos centrais devem convergir para pausa no 2S

(DJ Bolsa)-- Os principais bancos centrais devem convergir para uma pausa na restrição na segunda metade do ano, diz Jamie Searle, estratega de taxas do Citi, numa nota. "Parece pouco controverso, exceto para o [Banco de Inglaterra] onde o mercado desconta 88% de probabilidade de 88% de uma subida de 25 pontos base em dezembro", diz Searle. O Banco Central Europeu elevou as taxas 25 pontos base em meados de junho e sinalizou outra para julho, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.