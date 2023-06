DJ MARKET TALK: Bancos centrais devem manter restrição no 2S

(DJ Bolsa)-- A segunda metade de 2023 deve trazer uma continuação da restrição da maior parte dos bancos centrais de economias desenvolvidas, pelo menos ao longo do verão, com alguma diferenciação entre os vários países quando se aproximar o fim de ciclo, dizem analistas do JPMorgan numa nota. "Prevemos que a Fed e o Banco Central Europeu estejam mais perto do fim do ciclo de restrição do que o Banco de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.