DJ MARKET TALK: Bancos centrais devem manter taxas elevadas durante mais tempo

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais devem manter as taxas de juro elevadas durante mais tempo do que o esperado atualmente pelos mercados, diz Bjoern Jesch, CIO global da gestora de ativos DWS, num webinar. A DWS, que não prevê cortes das taxas de juro em 2023, acredita que a inflação pode já ter atingido um pico nos EUA e que vai provavelmente atingir um pico no início do próximo ano na Europa. Os mercados de capitais estão atualmente a descontar um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.