DJ MARKET TALK: Bancos centrais enfrentam desafio semelhante com condições diferentes

(DJ Bolsa)-- Os grandes bancos centrais que se reúnem esta semana enfrentam condições macroeconómicas diferentes, mas um desafio semelhante, diz Pictet Wealth Management, numa nota. "[Os bancos centrais] vão precisar de equilibrar a necessidade de uma postura mais gradual, depois de um dos ciclos de restrição monetária mais rápido na história, com os riscos presentes da inflação, incluindo os receios ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.