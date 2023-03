DJ MARKET TALK: Bancos centrais globais devem seguir pista da Fed

(DJ Bolsa)-- É provável que os bancos centrais globais reduzam o ritmo da restrição monetária, disse Giles Coghlan, da HYCM, ao WSJ. Coghlan observa que as autoridades monetárias enfrentam desafios diferentes. O Banco do Japão ainda tem taxas de juro negativas, por isso, ainda podem subir mesmo que a Fed faça uma pausa, disse Coghlan. O BCE, por sua vez, indicou na semana passada que vai aumentar os juros em 50 pontos base.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.