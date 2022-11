DJ MARKET TALK: Bancos centrais não devem cortar taxas em 2023

(DJ Bolsa)-- Os investidores que antecipam que os bancos centrais vão começar a cortar as taxas de juro 2023 podem ficar dececionados, diz Michael Strobaek, responsável global de investimento do Credit Suisse. "Não prevemos que os bancos centrais comecem a cortar [as taxas de juro] em 2023", disse Strobaek num webinar sobre as perspetivas para 2023. É muito pouco provável que aconteça, diz. O Credit Suisse prevê que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.