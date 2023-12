DJ MARKET TALK: Bancos centrais não devem iniciar cortes significativos até o 2S de 2024

(DJ Bolsa)-- A AXA Investment Managers espera taxas de juro mais baixas em 2024, mas os cortes das taxas não vão começar em força até ao segundo semestre do ano, diz Chris Iggo, chief investment officer da AXA IM Core, numa nota. "Isto representa uma yield corrente boa para os dois próximos trimestres com as obrigações empresariais a adicionarem a yield adicional acima das taxas overnight dos bancos centrais", diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.