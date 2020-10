DJ MARKET TALK: Bancos centrais não devem subir taxas até depois de 2025

(DJ Bolsa)-- O choque massivo da pandemia de coronavírus na economia global sugere que os bancos centrais não serão capazes de aumentar as taxas de juro pelo menos até depois de 2025, disse a AXA Investment Managers. "No ambiente atual, certamente parece que não veremos nenhum aumento na primeira metade da década", disse o gestor de portefólio Nick Hayes. "O foco será mais no quão bem-sucedida é a flexibilizaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone