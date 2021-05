DJ MARKET TALK: Bancos centrais não vão restringir a política prematuramente

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais vão evitar uma restrição prematura das suas políticas monetárias, mas a ansiedade é compreensível, com as consequências da inflação a manterem-se por algum tempo, refere a Candriam. "Tanto é assim que alguns bancos podem ver algum mérito em ter uma inflação um pouco mais elevada do que antes da pandemia", dizem Florence Pisani, responsável pelo research ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone