DJ MARKET TALK: Bancos centrais preferem combater inflação com subidas das taxas

(DJ Bolsa)-- A assunção dos bancos centrais em 2021 de que a inflação era transitória foi um grande erro e por isso preferem focar-se no aumento das taxas de juro para reduzir a inflação apesar dos potenciais riscos económicos, diz Par Magnusson, estratega do Swedbank, numa nota. "Estudos académicos mostram que subir muito pouco vai tornar a desinflação mais cara, visto que a credibilidade pode ser destruí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.