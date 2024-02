DJ MARKET TALK: Bancos centrais preparados para cortar juros em caso de crise

(DJ Bolsa)-- Enquanto os participantes do mercado debatem se os principais bancos centrais estão prontos para começar a cortar as taxas de juro, o que é certo é que, em caso de instabilidade do mercado, estão agora muito dispostos a aliviar a política monetária. Não era este o caso há um ano, diz Scott Solomon, co-gestor de portefólio da dinâmica de estratégia global da T. Rowe Price. Este é um contraste ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.