DJ MARKET TALK: Bancos centrais têm de avaliar impacto das subidas das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais têm de avaliar o impacto das subidas das taxas de juro na economia real, enquanto decidem a direção da política monetária, referiu Mabrouk Chetouane, responsável de estratégia de mercados globais da Natixis Corporate & Investment Banking na conferência TradeTech FX, em Paris. O efeito desfasado das subidas das taxas de juro na economia parece estar a demorar mais do que no passado, assinalou....