DJ MARKET TALK: Bancos centrais travam mercados de ações

(DJ Bolsa)-- As ações europeias negoceiam mistas esta segunda-feira, enquanto Wall Street deve abrir em baixa, com os mercados focados nas reuniões dos bancos centrais esta semana. O Stoxx 600 e o FTSE recuam 0,1% e 0,5%, respetivamente, mas o CAC ganha 0,1% e o DAX segue estável. O Brent recua 0,7% para $73,31 por barril. "Com as reuniões do Banco Central Europeu e do Banco de Inglaterra, na quinta-feira, a volatilidade deve aumentar ...