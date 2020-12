DJ MARKET TALK: Bancos do Reino Unido sobem com otimismo sobre acordo do Brexit

(DJ Bolsa)-- Os bancos do Reino Unido sobem com as notícias de que a União Europeia e o Reino Unido estão prestes a chegar a um acordo comercial. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deve anunciar um acordo comercial dentro de poucas horas, poucos dias antes da data limite. Entre os bancos que mais sobem, o Lloyds Banking Group cresce 5,7%, o Barclays ganha 3,7% e a NatWest Group avança 2,6%. (renae.dyer@wsj.com)

