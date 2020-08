DJ MARKET TALK: Bancos dos EUA podem precisar de duplicar provisões

(DJ Bolsa)-- Os bancos dos EUA aumentaram as provisões na primeira metade de 2020, permitindo-se assim absorverem pelo menos uma porção significativa de potenciais prejuízos com empréstimos durante a recessão causada pelo vírus, disse a S&P Global Ratings num relatório. Ainda assim os bancos podem precisar de duplicar ou triplicar as provisões na eventualidade de um aumento dos prejuízos causado pela pandemia para 3%, o cenário ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone