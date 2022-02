DJ MARKET TALK: Bancos europeus caem com riscos da Ucrânia, expectativas de taxas

(DJ Bolsa)-- Os bancos europeus caem com o aumento dos riscos geopolíticos e os comentários que pesam sobre as expectativas de um aumento das taxas do Banco Central Europeu, um ponto fraco para os bancos. Os riscos relacionados com uma potencial invasão russa da Ucrânia estão a penalizar as ações por todos os setores, e em particular o austríaco Raiffeisen que tem mais exposição ao leste europeu do que a maioria dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone