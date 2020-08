DJ MARKET TALK: Bancos europeus com pior desempenho que pares dos EUA no 2T

(DJ Bolsa)-- A receita de corretagem dos bancos de investimento europeus foi forte no segundo trimestre, mas as instituições tiveram um desempenho inferior ao dos grandes concorrentes dos EUA, disse o Citi. As receitas com ativos de rendimento fixo foram particularmente fortes, enquanto as receitas das ações caíram. "A maioria dos bancos apontou para uma 'normalização' do cenário de receitas de corretagem no segundo semestre de 2020"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

