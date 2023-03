DJ MARKET TALK: Bancos europeus enfrentam riscos com a restrição monetária

(DJ Bolsa)--Embora o Banco Central Europeu tenha subido as taxas em 50 pontos base para 3%, o foco quando se trata de bancos europeus agora deve mudar dos aspetos positivos de taxas de juro mais altas para os riscos de restrição da política monetária, disseram analistas do JP Morgan. Embora tenhamos tido spreads de passivos mais altos no início do ciclo de subida dos juros, os bancos também terão que pagar ao longo do tempo por ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.