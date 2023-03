DJ MARKET TALK: Bancos europeus recuperam com mercado a analisar compra do CS

(DJ Bolsa)-- As ações da banca europeia recuperam algumas das perdas anteriores, enquanto os investidores avaliam as implicações de uma aquisição de $3,25 mil milhões do Credit Suisse. A decisão de amortizar totalmente a dívida AT1 do Credit Suisse -- destinada a ajudar os bancos em queda a absorveram as perdas -- levantam questões sobre os méritos de deter essa dívida, dizem analistas. "Tal como antecipado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.