DJ MARKET TALK: Bancos europeus sobem a reboque de sentimento hawkish

(DJ Bolsa)--As ações de bancos fecharam em alta esta terça-feira na Europa, com os investidores a digerir a perspetiva de novos aumentos nas taxas de juro após uma intervenção agressiva do BOJ. O Commerzbank subiu 9,2%, o Deutsche Bank acelerou 5,7%, o UniCredit ganhou 4%, o Santander somou 3,5% e o BBVA avançou 2,8%. A intervenção surpreendente do BOJ, que elevou o limite efetivo das yields das obrigações a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.