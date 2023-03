DJ MARKET TALK: Bancos europeus têm elevada liquidez mas esperam-se reduções

(DJ Bolsa)-- Os bancos europeus têm uma elevada liquidez e uma base de financiamento diversificada, mas podem ver essa liquidez a cair, refere o analista do Deutsche Bank Robert Noble numa nota de research. O reembolso das facilidades de financiamento e a queda do balanço dos bancos centrais devem reduzir o excesso de liquidez, diz o analista. "Manter o mesmo nível de excesso de liquidez mas com reservas mais reduzidas dos bancos centrais deve ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.