DJ MARKET TALK: Bancos franceses mostram robustez no 4T

(DJ Bolsa)-- Os bancos franceses terão tido um quarto trimestre sólido nas divisões de trading, com receitas e custos alinhados com as variações sazonais e pressões bem conhecidas da unidade de retalho, disse Jon Peace, analista do Credit Suisse. O BNP Paribas continua a ser principal escolha do setor entre os bancos suíços devido ao seu potencial de retorno de capital em 2023, incluindo uma recompra de EUR4 mil milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.