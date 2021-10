DJ MARKET TALK: Bancos franceses podem surpreender no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Morgan Stanley espera que os bancos franceses reportem um terceiro trimestre positivo devido à queda das provisões e às receitas sólidas. Embora o terceiro trimestre normalmente seja fraco para os bancos por causa de fatores sazonais, o fim dos confinamentos deve ajudar as comissões, refere o MS. Com as insolvências limitadas no trimestre e a melhoria do outlook económico, o banco norte-americano pensa que as provisõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone