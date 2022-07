DJ MARKET TALK: Bancos italianos sob pressão devido ao caos político

(DJ Bolsa)-- As ações dos bancos italianos registam fortes perdas esta quinta-feira devido à incerteza política no país. O Intesa Sanpaolo negoceia em baixa de 4,1%, o UniCredit cai 5,8%, o Mediobanca desce 2,5% e o Banco BPM desvaloriza 4,9%. Mario Draghi demitiu-se do cargo de primeiro-ministro e colocou ponto final a um governo de união nacional que durou quase um ano e meio. Draghi venceu uma moção de confiança na quarta-feira, mas as abstenç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

