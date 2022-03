DJ MARKET TALK: Banir importações da Rússia pode custar até 3% do PIB à Alemanha

(DJ Bolsa)-- No curto prazo, as perturbações nas importações de energia russa podem custar à Alemanha até 3% do PIB, de acordo com um estudo da rede EconPol Europe calculado com um modelo de simulação. O custo de suspender as importações de energia seria significativo, considerando que a pandemia de coronavírus custou cerca de 4,5% da produção económica, mostra o estudo. Petróleo e carvã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

