DJ MARKET TALK: Bank of America acrescenta aumento dos juros em junho

(DJ Bolsa)--O Bank of America está a acrescentar um aumento de 25 pontos base em junho à sua previsão de taxas de juro dos EUA. O banco previa aumentos de 25 pontos base em março e maio e depois uma pausa, mas diz que a inflação ressurgente e os ganhos sólidos do emprego significam que os riscos para essa perspetiva são muito unilaterais. "As subidas de março e maio parecem muito prováveis, e a Fed pode ter que ...