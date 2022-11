DJ MARKET TALK: Bank of America prevê ligeira recessão em 2023

(DJ Bolsa)-- O Bank of America apresentou a sua projeção para 2023 prevendo que os EUA devem enfrentar uma ligeira recessão, provocada pelo menor investimento e consumo privado. Os economistas do BofA estimam que a inflação vai abrandar para 3,2% até ao 4T2023. Em relação à Fed, o BofA espera que o banco central suba as taxas de juro para 5%-5,25% até março, e depois, a partir de dezembro, que comece a cortar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.