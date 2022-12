DJ MARKET TALK: Banqueiros do Goldman Sachs procuram culpado pelo corte de bónus

(DJ Bolsa)-- No Goldman Sachs, alguns banqueiros têm mostrado ressentimento em relação à unidade de banca de consumo do banco pelos planos de cortes acentuados nos seus bónus. A unidade de consumo Marcus não apresentou lucros e tem sido culpada internamente pelos elevados custos. Mas outros no GS dizem que a divisão não é responsável pela dimensão dos cortes dos bónus, e que estes resultam em grande parte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.