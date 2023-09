DJ MARKET TALK: Barclays com melhor outlook de receitas e retornos

(DJ Bolsa)-- As perspetivas de receitas e payouts do Barclays estão a melhorar e devem impulsionar as ações, diz o Morgan Stanley numa nota. "Achamos que o consenso subestima as receitas [de cartões de crédito, consumo e pagamentos], o que, em conjunto com a melhoria das perspetivas [da banca de investimento], nos deixa acima do consenso pela primeira vez", escrevem os analistas. Há espaço para eficiência de capital ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.