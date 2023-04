DJ MARKET TALK: Barclays corta previsão do IPC da China para 2023

(DJ Bolsa)-- O Barclays reduziu a previsão de inflação na China em 2023 para 2,0%, face a 2,5%, depois de dados desta terça-feira terem mostrado que a inflação no consumidor caiu para o nível mais baixo em mais de um ano em março. Os economistas do Barclays projetam que a recuperação do consumo este ano vai ser prejudicada pela falta de compras de artigos caros, incluindo automóveis. A inflação dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.