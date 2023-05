DJ MARKET TALK: Barclays corta previsão do PIB de 2023 da China para 5,3%

(DJ Bolsa)-- O Barclays cortou a previsão do crescimento do produto interno bruto da China em 2023 para 5,3% face a 5,6%, dado o abrandamento generalizado da atividade económica em abril. Os dados da atividade económica da China em abril dececionaram as expectativas por uma margem ampla, com fortes abrandamentos tanto nos indicadores de oferta como de procura, disse o banco numa nota aos clientes. "Apesar do abrandamento da procura interna e os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.