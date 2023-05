DJ MARKET TALK: Barclays deve beneficiar de catalisador estrutural favorável

(DJ Bolsa)-- O preço atual do Barclays parece ser um bom ponto de entrada, disse o RBC Capital Markets, que aumentou a classificação das ações do banco britânico para outperform face a sector perform. "Os nossos cálculos sugerem que o Barclays será o maior beneficiário de um catalisador de cobertura estrutural favorável, cuja magnitude e duração, acreditamos, estão a ser subestimadas pelo mercado"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.