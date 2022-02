DJ MARKET TALK: Barclays deve crescer no longo prazo apesar de orientação mista

(DJ Bolsa)-- Os destaques dos resultados do quarto trimestre do Barclays são a disciplina de custos da banca empresarial e de investimento, a libertação das imparidades líquidas e o lucro mais elevado do que o previsto, mas o outlook para 2022 foi misto, diz o Citi. A orientação da margem financeira do banco para 2022 está ligeiramente acima do consenso, embora o outlook dos custos pareça em linha, mas além disso o comentá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone