DJ MARKET TALK: Barclays deve reportar receitas fortes da banca de investimento

(DJ Bolsa)-- O Barclays deve reportar que um lucro antes de impostos ajustado de GBP294M e um rácio de CET1 de 12,8% nos resultados do primeiro semestre no dia 29 de julho, diz o UBS. A robustez das receitas dos mercados financeiras da banca de investimento e empresarial deve, pelo menos em parte, mitigar uma margem financeira doméstica frágil, diz o banco. "As provisões para o malparado -- particularmente no portefólio dos EUA -- estará em foco"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone