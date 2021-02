DJ MARKET TALK: Barclays mantém aposta na inclinação da dívida europeia

(DJ Bolsa)--O Barclays mantém a aposta na forte inclinação nos mercados de taxas da Zona Euro, mesmo depois da forte acentuação da curva este ano, mas os investidores têm de continuar a avaliar dinamicamente alguns fatores, dizem os estrategas de taxas do banco. Os níveis da yield podem atingir níveis suficientemente elevados para os bancos centrais começarem a recear o impacto nas condições financeiras, o que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone