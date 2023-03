DJ MARKET TALK: Barclays reitera previsão para pico das taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- Os economistas do Barclays confirmaram a projeção para o pico das taxas da Reserva Federal dos EUA, depois da subida de 25 pontos base na quarta-feira. O Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, elevou as taxas de juro para 4,75%-5,00%, como esperado. "Prevemos que o FOMC suba as taxas mais 25pb em maio, colocando o intervalo de taxas a 5,00-5,25%", dizem economistas do Barclays, mantendo a sua previsão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.