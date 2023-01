DJ MARKET TALK: Barclays revê em alta previsão de crescimento da China

(DJ Bolsa)-- O Barclays aumentou a previsão de crescimento do PIB da China em 2023 para 4,8%, face a 3,8%, já que a reabertura do país começou três a seis meses antes do que os economistas do banco previam, o que deve antecipar a recuperação da economia. Os economistas Jian Chang e Yingke Zhou observam que o pico de infeções já terá passado, com base nos dados oficiais, e os setores de serviços vulnerá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.