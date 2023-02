DJ MARKET TALK: Barclays revê previsão de crescimento do 1T da China para 5%

(DJ Bolsa)-- O Barclays prevê que a China tenha crescido 5% no 1T, acima dos 2,8% previstos antes, dizem economistas do banco numa nota aos clientes. A revisão tem por base a reanimação mais rápido que o esperado da atividade do setor dos serviços, diz o Barclays, acrescentando que o PIB deve ter crescido 3% em termos homólogos no mês de janeiro. "O 1T forte eleva a nossa projeção para o total do ano em 50pb ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.