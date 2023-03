DJ MARKET TALK: Barclays sobe previsão de crescimento do PIB da China para 2023

(DJ Bolsa)-- O Barclays reviu em alta a previsão de crescimento da China em 2023 para 5,6% face aos 5,3% projetados anteriormente, com base no aumento do investimento em propriedades e infraestruturas. O banco também aumentou a previsão de crescimento do PIB no primeiro trimestre para 4,0% face a 3,5%, com a recuperação mais rápida que o esperado do setor habitacional e um forte investimento antecipado em infraestruturas a mais que compensar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.