DJ MARKET TALK: Barclays vê aumento de 50 pontos base dos juros dos EUA em fevereiro

(DJ Bolsa)-- O Barclays diz que, após o relatório dos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA de dezembro, mantém a expectativa de aumento de 50 pontos base da taxa de juro na reunião do FOMC de 1 de fevereiro, seguido de um aumento de 25 pontos base em março. O menor aumento da taxa em março responde às crescentes evidências de desaceleração da atividade e do mercado de trabalho e aos índices ...