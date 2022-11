DJ MARKET TALK: Barclays vê impulso limitado do recente alívio da política da China

(DJ Bolsa)-- O Barclays continua cauteloso sobre os efeitos do alívio das políticas da Covid-19 e do imobiliário da China, dizendo que não há soluções rápidas para a crise da habitação e do consumo. Durante a transição para uma abertura total, o país deve enfrentar "uma mistura de relaxamento gradual, com confinamentos e tentativas de reabertura mais rápida, seguidos de contratempos com um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.