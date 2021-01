DJ MARKET TALK: Barclays vê planos de veículos elétricos da GM a afetar Ford

(DJ Bolsa)-- O Barclays diz que a nova unidade de veículos elétricos comerciais da General Motors -- a BrightDrop -- tem um impacto direto na posição de liderança da Ford nesse espaço. A BrightDrop vai lançar uma carrinha elétrica este ano, juntamente com um carrinho motorizado e serviços de software para empresas de entregas, com a FedEx a ser a primeira cliente. A Ford também planeia uma carrinha de entregas elé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone