DJ MARKET TALK: Bayer prepara-se para reanimação farmacêutica

(DJ Bolsa)-- A divisão farmacêutica da Bayer deve ver aumentos nas estimativas do consenso com base no desempenho positivo dos produtos in-market, ainda que os dados importantes do medicamento anticoagulante Asundexian não sejam conhecidos até 2025 ou 2026, dizem os analistas do UBS, numa nota. Contudo, ainda existem grandes preocupações para os investidores como os contratempos macroeconómicos ou uma reversão do preço ...