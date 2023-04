DJ MARKET TALK: BBVA contou com margem acima do esperado no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O lucro do BBVA no primeiro trimestre ficou 11% acima do consenso de mercado, com a margem financeira, as comissões e as provisões melhores que o esperado, dizem analistas do Jefferies numa nota de research. O banco espanhol reportou um lucro líquido de EUR1,85 mil milhões no primeiro trimestre, face ao consenso de EUR1,67 mil milhões. A nível regional, em Espanha o BBVA teve um desempenho 36% melhor que o previsto e 10% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.